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Переход Наингголана в «Кальяри» может быть оформлен в ближайшие дни

09:58
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«Кальяри» близок к выкупу полузащитника Раджи Наингголана у «Интера», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сделка может быть завершена в ближайшие дни. Сообщается, что сам 33-летний бельгиец рассматривает «Кальяри» как единственный клуб, в котором он может продолжить карьеру.

«Кальяри» арендовал Наингголана у «Интера» в январе 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча за команду, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора
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