Переход Наингголана в «Кальяри» может быть оформлен в ближайшие дни

«Кальяри» близок к выкупу полузащитника Раджи Наингголана у «Интера», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сделка может быть завершена в ближайшие дни. Сообщается, что сам 33-летний бельгиец рассматривает «Кальяри» как единственный клуб, в котором он может продолжить карьеру.

#Cagliari are confident to sign Radja #Nainggolan from #Inter on a permanent deal in the next days. Ninja wants only Cagliari ad has not considered other possibilities. #transfers https://t.co/BavwTH1Am8 — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 20, 2021

«Кальяри» арендовал Наингголана у «Интера» в январе 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча за команду, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.