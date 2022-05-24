Переговоры о возвращении Погба в «Ювентус» находится в стадии завершения

Переговоры о возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Ювентус» находится в стадии завершения.

Как сообщает Tuttosport, французский футболист ищет команду, в которой он сможет проявить себя с лучшей стороны, и считает, что туринский клуб — это то, что нужно. За трансфер 29-летнего полузащитника также выступает главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

По данным источника, до конца недели Павел Недвед и Маурицио Арривабене

встретятся с Пимиента, представителем Погба, чтобы определить условия соглашения: игрок получит 7,5 миллиона плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Погба сыграл за «МЮ» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Напомним, футболист уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем «Манчестер Юнайтед» купил игрока за 105 миллионов евро.