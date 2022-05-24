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Сегодня, 09:28

Переговоры о возвращении Погба в «Ювентус» находится в стадии завершения

Анна Горшкова
Корреспондент
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Переговоры о возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Ювентус» находится в стадии завершения.

Как сообщает Tuttosport, французский футболист ищет команду, в которой он сможет проявить себя с лучшей стороны, и считает, что туринский клуб — это то, что нужно. За трансфер 29-летнего полузащитника также выступает главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

По данным источника, до конца недели Павел Недвед и Маурицио Арривабене
встретятся с Пимиента, представителем Погба, чтобы определить условия соглашения: игрок получит 7,5 миллиона плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Погба сыграл за «МЮ» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Напомним, футболист уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем «Манчестер Юнайтед» купил игрока за 105 миллионов евро.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/il-pogback-e-vicino-i-tuttospot-i-la-juve-lavora-per-il-ritorno-del-francese-1686711
Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Милан 38 26 8 4 69-31 86
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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