Пепе уверен, что Роналду счастлив в «Ювентусе»
Защитник «Порту» Пепе высказался о португальском нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Сомневаюсь, что Роналду будет терпеть то, как многие люди говорят о футболе в Португалии. Я думаю, Криштиану счастлив в Турине. Он лучший бомбардир Серии А. Его критики не знают, как трудно забивать более 30 голов каждый год. Он способен на невероятное. И я надеюсь, что он проведет в «Ювентусе» еще много лет и будет дарить радость тем, кто любит футбол», — цитирует Пепе Football Italia.
35-летний Роналду в 27 матчах чемпионата Италии забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169240/pepe-i-think-ronaldo-happy-juve
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