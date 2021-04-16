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Пепе уверен, что Роналду счастлив в «Ювентусе»

22:16
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Защитник «Порту» Пепе высказался о португальском нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Сомневаюсь, что Роналду будет терпеть то, как многие люди говорят о футболе в Португалии. Я думаю, Криштиану счастлив в Турине. Он лучший бомбардир Серии А. Его критики не знают, как трудно забивать более 30 голов каждый год. Он способен на невероятное. И я надеюсь, что он проведет в «Ювентусе» еще много лет и будет дарить радость тем, кто любит футбол», — цитирует Пепе Football Italia.

35-летний Роналду в 27 матчах чемпионата Италии забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169240/pepe-i-think-ronaldo-happy-juve

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