Пепе Рейна: «Испытал страх, когда не мог 25 минут дышать»

Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна рассказал, как пережил заражение коронавирусом. Он признался, что в какой-то момент испытал страх за свою жизнь.

— У моей семьи большой дом, там живу я с женой, пятеро детей и еще двое родных нам людей, — цитирует Corriere dello Sport. — Но после первых симптомов заражения мне пришлось изолироваться. У меня был жар, сухой кашель, головная боль, которая не прекращалась. Я чувствовал себя истощенным. Но страх испытал только раз: когда 25 минут задыхался, я не мог дышать, словно горло что-то перекрывало. Первые шесть — восемь дней я провел в закрытой комнате.

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