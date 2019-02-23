Пентек забил 7-й гол в шести матчах за "Милан"

Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек открыл счет в матче чемпионата Италии против "Эмполи". Для польского форварда этот мяч стал седьмым в шести играх за красно-черных. В дебютной игре против "Наполи" (0:0) он вышел на замену за 19 минут до конца встречи и не успел отличиться, после чего ни разу не уходил с поля без забитых мячей.

Пентек начал сезон в составе "Дженоа" и отличился 13 раз в 19 играх серии A и 6 раз в двух встречах Кубка Италии.

В общей сложности на счету 23-летнего поляка в нынешнем сезоне 27 игр и 26 голов.