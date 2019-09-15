Пентек реализовал пенальти и принес «Милану» победу над «Вероной»

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Милан». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Россонери» набрали 6 очков в чемпионате. Отметим, что «Верона» играла в меньшинстве с 21-й минуты, когда был удален Мариуш Стемпиньски. В самой концовке встречи у «Милана» также был удален игрок — Давиде Калабрия получил красную карточку за неспортивное поведение.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Верона» — «Милан» — 0:1 (0:0)

Гол: Пентек, 68 — с пенальти.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани (Ди Кармине, 79), Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Пессина, 67), Дзакканьи (Тутино, 79), Амрабат, Стемпиньски.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Кессье, Лукас Пакета (Ребич, 46), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек.

Предупреждения: Пентек, 24. Лукас Пакета, 35. Мигел Велозу, 39. Гюнтер, 64. Амрабат, 74. Сильвестри, 85. Ребич, 86.

Удаления: Стемпиньски, 21. Калабрия, 90+4.

Судья: Манганьелло (Италия).

15 сентября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

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