Пентек мечтает сыграть в паре с Роналду или Шевченко

Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек рассказал, с кем бы хотел сыграть в нападении. Также он намерен стать лучшим бомбардиром серии А.

– С кем я мечтаю сыграть в паре? Криштиану Роналду и Андрей Шевченко​, – цитирует A Bola Пентека. – Когда я приехал в Италию, кто бы мог подумать, что я забью больше голов, чем Криштиану? Но я хочу продолжать расти и стать лучшим бомбардиром. Сделаю все, чтобы добиться успеха.

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