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Пеллегрини вылечился от коронавируса

05:45
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Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Игрок может сыграть уже в эти выходные с «Пармой».

«Наконец-то отрицательный результат и готов вернуться», — написал Пеллегрини в Instagram.

10 ноября стало известно о том, что игрок «Ромы» заразиося коронавирусом.

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