Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пеллегрини продлит контракт с «Ромой» с отменой выкупа за 30 миллионов евро

08:13
Теги:

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заключит с клубом новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на следующей неделе агент 25-летнего итальянца завершит подписание нового соглашения. Из контракта уберут сумму выкупа в 30 млн евро, а зарплата составит 3 млн евро в год.

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 47 матчей за «Рому», в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дания разгромила Израиль, Австрия уступила Шотландии
Побитый мужчина открыл стрельбу в упор по обидчикам в Москве
Какой была первая встреча Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Названа дата прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд