Пеллегрини продлит контракт с «Ромой» с отменой выкупа за 30 миллионов евро

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заключит с клубом новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на следующей неделе агент 25-летнего итальянца завершит подписание нового соглашения. Из контракта уберут сумму выкупа в 30 млн евро, а зарплата составит 3 млн евро в год.

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 47 матчей за «Рому», в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.