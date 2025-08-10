Футбол
10 августа, 06:08

Пеллегрини может продолжить карьеру в АПЛ

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летним итальянцем интересуется клуб АПЛ. Сам игрок обдумывает предложение. На данный момент «Рома» не ведет переговоры о продлении контракта с Пеллегрини, чье соглашение истекает летом 2026 года.

В сезоне-2024/25 Пеллегрини провел 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Лоренцо Пеллегрини
ФК Рома
