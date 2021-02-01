Пелле может вернуться в Италию 9 лет спустя

«Парма» заинтересована в подписании нападающего Грациано Пелле, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. 35-летний итальянец находится в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с китайским «Шаньдун Лунэн» в конце 2020 года.

Пелле защищал цвета «Пармы» в первой половине сезона-2011/12, вторую половину сезона отыграл в «Сампдории». В сезоне-2012/12 он успел провести 9 минут в одной игре серии A за «Парму», после чего уехал в «Фейеноорд». После двух сезонов в Голландии Пелле перешел в английский «Саутгемптон», а с лета 2016 года выступал в Китае. Таким образом, он может вернуться в родную страну спустя почти девять лет.