Пеле поздравил Роналду с чемпионством «Ювентуса»

Трехкратный чемпион мира Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с победой в чемпионате Италии. Также он отметил своих соотечественников — бразильцев из туринского клуба.

«Криштиану — современный атлет, который показывает всем, что успех всегда приходит к тем, кто предан и любит то, что он делает. Также я хотел бы поздравить моих коллег-бразильцев Дугласа Косту, Алекса Сандру и Данилу. Отличная работа — титул чемпионов Италии», — написал Пеле в Instagram.