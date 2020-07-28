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Пеле поздравил Роналду с чемпионством «Ювентуса»

01:41
Криштиану Роналду и Пеле. Фото Twitter
Криштиану Роналду и Пеле. Фото Twitter
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Трехкратный чемпион мира Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с победой в чемпионате Италии. Также он отметил своих соотечественников — бразильцев из туринского клуба.

«Криштиану — современный атлет, который показывает всем, что успех всегда приходит к тем, кто предан и любит то, что он делает. Также я хотел бы поздравить моих коллег-бразильцев Дугласа Косту, Алекса Сандру и Данилу. Отличная работа — титул чемпионов Италии», — написал Пеле в Instagram.

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