Педро вернулся к тренировкам после травмы плеча

Форвард «Ромы» Педро Родригес вернулся к тренировкам, сообщает Il Corriere dello Sport.

Ранее 33-летний испанец получил травму плеча в финале Кубка Англии в составе «Челси». Сейчас игрок присоединился к своим товарищам по команде, где продолжит работу над своим восстановлением.

Педро перешел в «Рому» из «Челси» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне форвард провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.