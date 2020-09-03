Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Педро вернулся к тренировкам после травмы плеча

18:44
Теги:

Форвард «Ромы» Педро Родригес вернулся к тренировкам, сообщает Il Corriere dello Sport.

Ранее 33-летний испанец получил травму плеча в финале Кубка Англии в составе «Челси». Сейчас игрок присоединился к своим товарищам по команде, где продолжит работу над своим восстановлением.

Педро перешел в «Рому» из «Челси» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне форвард провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир