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Педро проходит медосмотр перед трансфером в «Рому»

16:28
Педро Родригес. Фото Sky Sports.
Педро Родригес. Фото Sky Sports.
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Нападающий Педро этим летом покинул «Челси» на правах свободного агента, и следующим местом продолжения карьеры должна стать «Рома», сообщает La Gazzetta dello Sport.

33-летний испанец приехал в римскую клинику Villa Stuart для прохождения медицинского обследования перед завершением трансфера в стан «волков».

Отмечается, что испанец подпишет соглашение сроком до лета 2022 года, его заработная плата в римском клубе составит 3,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Педро провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре результативных передачи.

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