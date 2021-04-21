Педро из-за травмы пропустит первый матч полуфинала Лиги Европы против «МЮ»

Форвард «Ромы» Педро Родригес получил мышечную травму, сообщает Sky Sport Italia.

У 33-летнего испанца диагностирована травма первой степени на сгибателе правой ноги. Ожидается, что игрок пропустит около 10 дней и не сможет сыграть в серии А против «Аталанты» (22 апреля) и в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (29 апреля).

В текущем сезоне Педро провел 35 матчей за «Рому», в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.