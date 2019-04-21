Павел Недвед: "Такая серия чемпионств, как у "Ювентуса", никогда не повторится"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед впечатлен восьмым подряд чемпионством клуба в Италии. Это рекорд не только в серии А, но и во всех топовых европейских чемпионатах.

– Держать такую длинную серию чемпионство не сложно, а практически невозможно, – цитирует Sky Italia Недведа. – Думаю, что такая серия никогда не повторится больше. Особенно в Италии, где титулы тяжело выигрывать. Мы снова победили. Все благодаря отличным игрокам, тренеру и менталитету клуба. Все заслужили комплименты.