Паулу Фонсека: «Рома» сохраняет намерение занять место в первой четверке»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (3:1).

— Я думаю, что это был хороший первый тайм, даже если мы упустили много шансов, потому что мы играли с хорошей интенсивностью, — цитрует Фонсеку Sky Sport Italia. - Было неправильно, что мы тянулись на перерыве.

После перерыва команда создала больше возможностей и в итоге заработала победу. Я думаю, что все ребята показали правильное отношение. Это командный дух, с которым мы всегда должны играть.

Игроки знают, что для меня важнее всего мужество и отношение. Любой, кто играет за «Рому», должен быть амбициозным и смелым, мы всегда должны стремиться к победе.