Тренер «Милана» Фонсека: «Оборона не дает нам чувствовать себя уверенно»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал ничью с «Лацио» (2:2) в матче 3-го тура серии А.

«Я думаю, что мы провели хороший первый тайм, потому что контролировали мяч. Второй тайм был совершенно другим. Мы позволили «Лацио» играть, потому что перестали пытаться играть сами. То, что мы делали во втором тайме, было совершенно другим. Мы постоянно теряли мяч на левом фланге. Я понимаю, что это не самый позитивный момент, и игроки хотят избежать пропущенных голов, но оборона не дает нам чувствовать себя уверенно. Дело не в отсутствии характера или ответственности, а в намерениях команды, которая не хотела взаимодействовать с полузащитниками», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

«Милан» в текущем сезоне серии А дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Команда с 2 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем матче «Милан» встретится дома с «Венецией» 15 сентября.