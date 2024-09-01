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Тренер «Милана» Фонсека: «Оборона не дает нам чувствовать себя уверенно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал ничью с «Лацио» (2:2) в матче 3-го тура серии А.

«Я думаю, что мы провели хороший первый тайм, потому что контролировали мяч. Второй тайм был совершенно другим. Мы позволили «Лацио» играть, потому что перестали пытаться играть сами. То, что мы делали во втором тайме, было совершенно другим. Мы постоянно теряли мяч на левом фланге. Я понимаю, что это не самый позитивный момент, и игроки хотят избежать пропущенных голов, но оборона не дает нам чувствовать себя уверенно. Дело не в отсутствии характера или ответственности, а в намерениях команды, которая не хотела взаимодействовать с полузащитниками», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

«Милан» в текущем сезоне серии А дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Команда с 2 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем матче «Милан» встретится дома с «Венецией» 15 сентября.

Ламин Ямаль и&nbsp;Рафинья празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Вальядолида&raquo;. Ямаль превосходит график Месси, Лукаку забил полевому игроку, «Байер» все-таки проиграл в бундеслиге
Источник: Football Italia
ФК Лацио
ФК Милан
Паулу Фонсека
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