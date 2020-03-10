Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека считает, что УЕФА должна принимать участие в разрешении ситуации с распространением коронавируса. По его словам, проведение матчей Лиги чемпионов кажется странным на фоне приостановки игр серии А.

— В жизни есть вещи, которые важнее футбола, в их числе и здоровье, — сказал Фонсека испанскому агентству новостей EFE. — Очень важные решения должны приниматься не только отдельными лигами и правительствами, но совместно с УЕФА. Мы не можем приостановить серию А, а затем сыграть, например, матч «Валенсия» — «Аталанта». Участие УЕФА необходимо.

Напомним, игры чемпионата Италии были приостановлены до 3 апреля из-за распространения коронавируса. Также в лигах Испании, Франции, Германии часть матчей пройдет без зрителей.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» пройдет 10 марта в 23:00 (мск).