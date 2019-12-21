Паулу Фонсека: «Четвертое место «Ромы» еще не означает, что мы чего-то добились»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека остался доволен игрой команды в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной» (4:1). По его словам, римская команда заметно эволюционирует.

— Я очень доволен игрой, — цитирует Sky Italia Фонсеку. — Это была очень важная победа. Мы выполнили план полностью. «Фиорентина» хорошо сыграла против «Интера», «Ювентуса» и «Аталанты», но мы показали свой уровень. Нам удается улучшать свою игру. При этом я чувствую, что мы можем еще лучше контролировать мяч. Игроки уверены в себе и верят в наши идеи — это самое главное. Мы постепенно понимаем, как нам следует работать, меняем менталитет игроков. Наше четвертое место не означает, что мы чего-то достигли, что все спокойно. Это еще даже не середина сезона.