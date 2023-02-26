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Паулу Барбоза: «Топ-клубы Италии могут обратить на Миранчука внимание»

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что «Торино» готов выкупить российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

«Алексей хорошо играет в «Торино», но когда переходят в аренду, должна быть сумма выкупа. Если Миранчук так же продолжить играть до конца сезона, то есть большие шансы остаться в этом клубе. В футболе все возможно. Потенциально он стоит эти 12 миллионов. Я думаю, что топ-клубы Италии могут обратить на него внимание. Он попал в команду, где ему дают играть, попал удачно в систему команды. Представление о нем, которое до этого было, сейчас полностью меняется», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 17 матчей за «Торино» в серии А. Он забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

27-летний футболист выступает за «Торино» на правах аренды. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-o-miranchuke-top-kluby-italii-mogut-obratit-na-nego-vnimanie-231092/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Алексей Миранчук
ФК Торино
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7
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
8
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
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 Монца 23 8 5 10 28-31 29
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17
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