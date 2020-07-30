Пауло Дибала: «Ювентус» уже думает о том, как выиграть 10-е чемпионство подряд в следующем году"

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о чемпионстве команды по итогам сезона-2019/20, которое стало 9-м подряд для «бьяконери».

— Я обожаю побеждать, как и мои одноклубники, как и наш клуб в целом, — цитирует Goal.com Дибалу. — Нам очень помогает, что в составе «Ювентуса» есть сильнейшие футболисты мира на каждой позиции. Мы гордимся собой, нам удалось выиграть 9 титулов кряду, это фантастика! Тем не менее, мы уже думаем о том, как выиграть 10-е чемпионство подряд, при этом концентрируя большую часть внимания на выступлении в Лиге чемпионов в августе.