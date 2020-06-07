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Пауло Дибала: «Я все еще готов не на 100 процентов, но я довольно хорош»

20:46
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после того, как он перенес коронавирус.

— У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше, — сказал Дибала во время трансляции «Геймеры без границ» в Instagram. - Я все еще готов не на 100 процентов, но я довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, а футбол возвращается, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего.

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