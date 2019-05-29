Пауло Дибала: "Я не сравниваю Месси и Роналду, а просто наслаждаюсь их игрой"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что не сравнивает своего одноклубника Криштиану Роналду и партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси.

- У каждого из них есть свои особенности и способ игры, - приводит слова Дибалы TyC Sports. - Это два больших явления. Я не сравниваю их, а просто наслаждаюсь ими.

В минувшем сезоне Роналду провел 43 матча за "Ювентус", забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Месси принял участие в 50 встречах в составе "Барселоны", отметившись 51 забитым мячом и 17 голевыми пасами.

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