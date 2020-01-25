Пауло Дибала: «Я был близок к тому, чтобы уйти из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что мог покинуть туринский клуб.

— Я был близок к тому, чтобы уйти, — приводит слова Дибалы The Guardian. — Клуб размышлял об этом, я знал. До последней минуты мы ждали.

У меня осталось два года по контракту. Это не короткое время, но и не долгое. Посмотрим, какие у «Ювентуса» планы — думают ли в руководстве, что я могу уйти летом, или хотят, чтобы я остался.

Но я здесь, в клубе, который хорошо относится ко мне. Я счастлив, мне комфортно, приход Сарри помог мне. Он хотел, чтобы я остался, и это дало мне силы.