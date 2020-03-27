Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пауло Дибала сообщил, что излечился от коронавируса

22:52
Пауло Дибала и Ориана Сабатини. Фото instagram.com
Пауло Дибала и Ориана Сабатини. Фото instagram.com

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал, что ему стало гораздо лучше и он готов вернуться к тренировкам.

— Чувствую себя хорошо, гораздо лучше, — отметил Дибала. — После того, как у меня были достаточно серьезные симптомы несколько дней, сейчас мне правда стало значительно лучше. Никаких симптомов не осталось. Я могу двигаться гораздо лучше, поэтому попоробую снова потренироваться. Последний раз, когда я это пробовал несколько дней назад, мне очень быстро становилось плохо и мне не хватало воздуха. Поэтому я не мог дальше ничего делать. Буквально после пяти минут чувствовал себя усталым, тело было тяжелым, а мышцы болели. Приходилось останавливаться. К счастью, я и моя девушка сейчас чувствуем себя гораздо лучше.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир