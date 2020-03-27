Пауло Дибала сообщил, что излечился от коронавируса

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал, что ему стало гораздо лучше и он готов вернуться к тренировкам.

— Чувствую себя хорошо, гораздо лучше, — отметил Дибала. — После того, как у меня были достаточно серьезные симптомы несколько дней, сейчас мне правда стало значительно лучше. Никаких симптомов не осталось. Я могу двигаться гораздо лучше, поэтому попоробую снова потренироваться. Последний раз, когда я это пробовал несколько дней назад, мне очень быстро становилось плохо и мне не хватало воздуха. Поэтому я не мог дальше ничего делать. Буквально после пяти минут чувствовал себя усталым, тело было тяжелым, а мышцы болели. Приходилось останавливаться. К счастью, я и моя девушка сейчас чувствуем себя гораздо лучше.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.