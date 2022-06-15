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Сегодня, 08:29

Пауло Дибала согласовал условия личного контракта с «Интером»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала.
Фото AFP

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала согласовал условия личного контракта с «Интером», утверждает TyC Sport.

По информации издания, футболист подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов. В скором времени 28-летний аргентинец пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.

Пауло Дибала
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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