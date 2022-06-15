Пауло Дибала согласовал условия личного контракта с «Интером»

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала согласовал условия личного контракта с «Интером», утверждает TyC Sport.

По информации издания, футболист подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов. В скором времени 28-летний аргентинец пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.