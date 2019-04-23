Пауло Дибала: "Роналду - чемпион. Приятно играть с таким парнем, как он"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что ему приятно играть в одной команде с форвардом Криштиану Роналду.

- Конечно, мне нравится играть вместе с Криштиану, - приводит слова Дибалы Tuttosport. - Роналду - чемпион. Всегда приятно играть с такими парнями, как он. Роналду делает очень сложные вещи, которые со стороны кажутся легкими.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 39 матчей за туринский клуб, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач. Дибала принял участие в 39 встречах, отметившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.

"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии после победы над "Фиорентиной" в матче 33-го тура (2:1).

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