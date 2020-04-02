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Пауло Дибала — о коронавирусе: «Мне уже гораздо лучше»

08:39
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как протекала его болезнь. Аргентинец был одним из трех игроков «Ювентуса», у которых выявили коронавирус.

— Мне уже лучше, к счастью, намного лучше, — цитирует AFP Дибалу. — В последние дни не было симптомов. Раньше были сильные симптомы. Я очень быстро уставал, когда хотел тренироваться. Уже через пять минут перехватывало дыхание. Я заметил, что что-то не так, поэтому мы решили сдать тест, и он оказался положительным. Потом были другие симптомы: кашель, усталость, озноб. Но приходилось терпеть. В клубе сказали, что все будет хорошо, нужно сохранять спокойствие.

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