Пату может вернуться в чемпионат Италии

Бывший форвард «Милана» Алешандре Пату может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 31-летнего бразильца ведет переговоры с итальянскими клубами, чтобы вернуть игрока в серию А. На данный момент нападающий является свободным агентом.

Пату уже выступал в серии А за «Милан», с которым стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Также форвард играл за «Челси», «Вильярреал» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Последним клубом Пату был «Сан-Паулу», за который он выступал с марта 2019 года. В 10 матчах чемпионата Бразилии Пату забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.