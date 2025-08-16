Виейра — о победе «Дженоа» над «Виченцей»: «Мы проявили желание соревноваться, действовать ритмично и уважать игру»

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра прокомментировал победу над «Виченцей» (3:0) в 1/32 финала Кубка Италии.

«Я очень доволен игрой. Это был сложный матч. «Виченца» была организована, и в первом тайме из-за их структуры мы не смогли создать много моментов. Но мне понравился дух и то, как мы дисциплинированно действовали на поле. В итоге мы показали, что были сильнее физически и тактически по сравнению с нашей последней игрой.

Мы хотим пройти как можно дальше. То, как мы подошли к сегодняшнему матчу, показывает, что мы амбициозны. Мы далеки от завоевания Кубка, но сегодня нашей целью был выход в следующий раунд. Это самые сложные матчи в футболе, но мы проявили желание соревноваться, действовать ритмично и уважать игру. Вот почему мы победили», — цитирует 49-летнего французского специалиста TuttoMercatoWeb.

В первом туре серии А сезона-2025/26 «Дженоа» дома сыграет с «Лечче». Матч пройдет 23 августа.