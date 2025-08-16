Футбол
16 августа, 12:46

Виейра — о победе «Дженоа» над «Виченцей»: «Мы проявили желание соревноваться, действовать ритмично и уважать игру»

Павел Лопатко

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра прокомментировал победу над «Виченцей» (3:0) в 1/32 финала Кубка Италии.

«Я очень доволен игрой. Это был сложный матч. «Виченца» была организована, и в первом тайме из-за их структуры мы не смогли создать много моментов. Но мне понравился дух и то, как мы дисциплинированно действовали на поле. В итоге мы показали, что были сильнее физически и тактически по сравнению с нашей последней игрой.

Мы хотим пройти как можно дальше. То, как мы подошли к сегодняшнему матчу, показывает, что мы амбициозны. Мы далеки от завоевания Кубка, но сегодня нашей целью был выход в следующий раунд. Это самые сложные матчи в футболе, но мы проявили желание соревноваться, действовать ритмично и уважать игру. Вот почему мы победили», — цитирует 49-летнего французского специалиста TuttoMercatoWeb.

В первом туре серии А сезона-2025/26 «Дженоа» дома сыграет с «Лечче». Матч пройдет 23 августа.

ФК Дженоа
Патрик Виейра
Популярное видео
Эль-Шаарави: «С Гасперини и Раньери мы в надежных руках»

Маротта стал владельцем двух процентов акций «Интера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5
 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

