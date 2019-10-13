Пасторе заявил о желании вернуться в «Тальерес»

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе признался, что хотел бы вернуться в Аргентину.

— У меня есть мечта вернуться в «Тальерес». Здесь я начинал свою карьеру и всегда мечтал вернуться, — заявил 30-летний аргентинец в интервью Radio Sucesos. — «Тальерес» — место, где я начал расти как человек и игрок.

Это было волшебное время, там я провел свое счастливое детство и юность. Мне посчастливилось найти там множество приятных людей, которые очень помогали мне и по которым я скучаю. «Тальерес» — команда, за которую я всегда готов играть.

Пасторе является воспитанником «Тальереса». За эту команду он провел 5 матчей, после чего уехал в итальянский «Палермо».

В минувшем сезоне Пасторе провел 5 матчей за «Рому» и не отметился результативными действиями.