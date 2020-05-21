Пасторе, Санчес и Лосано попали в сборную худших трансферов чемпионата Италии за последние два года

Газета La Gazzetta dello Sport составила символическую сборную самых провальных трансферов серии А за период с 2018 по 2020 годы. Команда оценивается в 221 миллион евро.

Вратарь: Алекс Мерет («Наполи», из СПАЛ, оценен в 30 млн евро).

Защитники: Леонардо Спинаццола («Рома», из «Ювентуса», 23,5 млн); Диего Годин («Интер», из «Атлетико», 5 млн); Денис Вавро («Лацио», из «Копенгагена», 10 млн); Антонио Баррека («Дженоа», из «Ньюкасла», 10 млн).

Полузащитники: Лукас Пакета («Милан», из «Фламенго», 30 млн); Адриен Рабьо («Ювентус», из «ПСЖ», 20 млн); Хавьер Пасторе («Рома», из «ПСЖ», 10 млн).

Нападающие: Симоне Верди («Торино», из «Наполи», 20 млн); Алексис Санчес («Интер», из «Манчестер Юнайтед», 27,5 млн); Ирвинг Лосано («Наполи», из ПСВ, 35 млн).