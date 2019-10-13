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Пасторе может воссоединиться с Диего Милито в «Расинге»

17:18
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может перейти в аргентинский «Расинг», сообщает CNN Sport. В команду из Авельянады его приглашает спортивный директор Диего Милито, с которым 30-летний Пасторе неоднократно пересекался в сборной Аргентины.

Ранее 30-летний аргентинец выразил желание вернуться в родной «Тальерес».

В текущем сезоне Пасторе сыграл в 5 матчах за «Рому», в которых не отметился результативными действиями.

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