Пасторе может воссоединиться с Диего Милито в «Расинге»

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может перейти в аргентинский «Расинг», сообщает CNN Sport. В команду из Авельянады его приглашает спортивный директор Диего Милито, с которым 30-летний Пасторе неоднократно пересекался в сборной Аргентины.

Ранее 30-летний аргентинец выразил желание вернуться в родной «Тальерес».

В текущем сезоне Пасторе сыграл в 5 матчах за «Рому», в которых не отметился результативными действиями.