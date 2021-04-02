Пасторе хочет покинуть «Рому» ради возвращения в «Тальерес»

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе признался, что в летнее трансферное окно может покинуть итальянский клуб и вернуться в Аргентину.

«Ситуация с «Ромой» немного сложная. Посмотрим, что будет в июне. Я много говорил с президентом «Тальерес» Андресом Фаси, который очень много сделал, чтобы подписать меня в январе, хотя это было невозможно.

Сейчас я чувствую себя лучше и хочу оставить травму позади. Я должен быть в хорошей форме, чтобы вернуться в «Тальерес». В противном случае я буду бесполезен», — цитирует Пасторе Football Italia.

Пасторе является воспитанником «Тальереса». За эту команду он провел 5 матчей, после чего уехал в итальянский «Палермо».

В сезоне-2020/21 Пасторе не провел ни одного матча за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.