Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Партнеры по преступлению». Дибала опубликовал фотографию с Роналду

08:00
Пауло Дибала и Криштиану Роналду. Фото Twitter.
Пауло Дибала и Криштиану Роналду. Фото Twitter.
Теги:

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в своем Twitter фото с Криштиану Роналду. Ранее «Юве» победил «Лацио» (2:1) в 34-м туре чемпионата Италии.

«Партнеры по преступлению», — подписал фотографию аргентинец.

Роналду в этой игре сделал дубль. В активе Дибалы голевая передача.

Ювентус — Лацио

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир