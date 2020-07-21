«Партнеры по преступлению». Дибала опубликовал фотографию с Роналду

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в своем Twitter фото с Криштиану Роналду. Ранее «Юве» победил «Лацио» (2:1) в 34-м туре чемпионата Италии.

«Партнеры по преступлению», — подписал фотографию аргентинец.

Роналду в этой игре сделал дубль. В активе Дибалы голевая передача.