«Партнеры по преступлению». Дибала опубликовал фотографию с Роналду
08:00
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в своем Twitter фото с Криштиану Роналду. Ранее «Юве» победил «Лацио» (2:1) в 34-м туре чемпионата Италии.
Partners in crime ? @Cristiano ??? #FinoAllaFine #juventus #serieA pic.twitter.com/c4G7jH5XOb— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) July 20, 2020
«Партнеры по преступлению», — подписал фотографию аргентинец.
Роналду в этой игре сделал дубль. В активе Дибалы голевая передача.
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