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Партнера Миранчука по «Аталанте» оригинально поздравили с днем рождения

11:32
Луис Муриэль. Фото Instagram
Луис Муриэль. Фото Instagram
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Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль отметил свой день рождения. Партнеры по команде решили оригинально поздравить футболиста с 30-летием. Они обклеили всю его машину стикерами с поздравлениями.

«Спасибо за такой приятный сюрприз. Я час отдирал их от машины», — пошутил Муриэль в Instagram.

Публикация от Luis Fernando Muriel Fruto (@luisfmuriel9)

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