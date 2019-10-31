«Парни были невероятны». Смоллинг ликует после первого гола в составе «Ромы»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг открыл счет своим голам за итальянский клуб в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (4:0).

— Всегда особое чувство, когда забиваешь первый гол, — написал Смоллинг. — Парни были невероятны!

Этот матч стал для 29-летнего защитника седьмым за «Рому», который перешел в клуб в августе этого года.

Always a special feeling scoring your first goal. Boys were incredible, daje Roma! ?? pic.twitter.com/biic5PO8Jh — Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 30, 2019

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