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«Парни были невероятны». Смоллинг ликует после первого гола в составе «Ромы»

10:24
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг открыл счет своим голам за итальянский клуб в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (4:0).

— Всегда особое чувство, когда забиваешь первый гол, — написал Смоллинг. — Парни были невероятны!

Этот матч стал для 29-летнего защитника седьмым за «Рому», который перешел в клуб в августе этого года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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