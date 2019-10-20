«Парма» забила пять мячей в ворота «Дженоа». Корнелиус сделал хет-трик

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Дженоа». Хозяева оформили крупную победу со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий Андреас Корнелиус.

«Парма» набрала 12 очков и поднялась на восьмое место. «Дженоа» с 5-ю баллами продолжает находиться на предпоследней строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Парма» — «Дженоа» — 5:1 (3:0)

Голы: Куцка, 38 (1:0). Корнелиус, 42 (2:0). Корнелиус, 45+1 (3:0). Корнелиус, 50 (4:0). Пинамонти, 52 (4:1). Кулушевски, 79 (5:1).

«Парма»: Сепе, Якопони, Дармиан, Гальоло, Дермаку (Пеццелла, 76), Барилла, Куцка, Скоццарелла (Эрнани, 62), Кулушевски, Жервинью, Инглезе (Корнелиус, 12).

«Дженоа»: Раду, Сапата, Паяч, Гольданига (Анкерсен, 54), Гильоне, Эль-Ямик, Шене (Ягелло, 71), Радованович, Лерагер, Пандев (Пинамонти, 46), Куаме.

Предупреждения: Радованович, 23. Скоццарелла, 29. Куаме, 83.

Судья: Валери (Италия).

20 октября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

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