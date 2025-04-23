«Ювентус» проиграл «Парме», «Лацио» победил «Дженоа» и сравнялся с туринцами по очкам
«Ювентус» на выезде проиграл «Парме» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 0:1.
Единственный гол забил форвард хозяев Матео Пельегрино.
«Парма» поднялась на 15-е место в таблице серии А с 31 очком. «Ювентус» идет на пятой строчке с 59 очками.
В параллельном матче «Лацио» в гостях победил «Дженоа» — 2:0. У римлян забили Валентин Кастельянос и Булай Диа.
«Лацио» благодаря победе поднялся на шестое место в таблице с 59 очками. Римляне идут ниже «Ювентуса», уступая туринцам по дополнительным показателям. «Дженоа» занимает 12-ю строчку с 39 очками.
В других матчах дня «Фиорентина» обыграла «Кальяри» (2:1), а «Торино» победил «Удинезе» (2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|
2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|
3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|
4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
5
|Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|
6
|Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|
7
|Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|
8
|Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|
9
|Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|
10
|Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|
11
|Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|
12
|Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|
13
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|
16
|Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
|Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|
19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|
20
|Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
|19.04
|16:00
|
Лечче – Комо
|0 : 3
|19.04
|19:00
|
Монца – Наполи
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Рома – Верона
|1 : 0
|20.04
|16:00
|
Эмполи – Венеция
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Милан – Аталанта
|0 : 1
|23.04
|19:30
|
Кальяри – Фиорентина
|1 : 2
|23.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|0 : 2
|23.04
|19:30
|
Парма – Ювентус
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
Торино – Удинезе
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4