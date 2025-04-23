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«Ювентус» проиграл «Парме», «Лацио» победил «Дженоа» и сравнялся с туринцами по очкам

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Футболисты «Пармы» празднуют гол в ворота «Ювентуса».
Фото Global Look Press

«Ювентус» на выезде проиграл «Парме» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол забил форвард хозяев Матео Пельегрино.

«Парма» поднялась на 15-е место в таблице серии А с 31 очком. «Ювентус» идет на пятой строчке с 59 очками.

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:0
Ювентус

В параллельном матче «Лацио» в гостях победил «Дженоа» — 2:0. У римлян забили Валентин Кастельянос и Булай Диа.

«Лацио» благодаря победе поднялся на шестое место в таблице с 59 очками. Римляне идут ниже «Ювентуса», уступая туринцам по дополнительным показателям. «Дженоа» занимает 12-ю строчку с 39 очками.

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:2
Лацио

В других матчах дня «Фиорентина» обыграла «Кальяри» (2:1), а «Торино» победил «Удинезе» (2:0).

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:2
Фиорентина
Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:0
Удинезе

Футбол
ФК Дженоа
ФК Лацио
ФК Парма
ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
23.04 19:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 2
23.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 2
23.04 19:30
Парма – Ювентус
 1 : 0
23.04 19:30
Торино – Удинезе
 2 : 0
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 23
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 17
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 14
П
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 9
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 17 1 4
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