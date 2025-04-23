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«Парма» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча серии А

«Парма» и «Ювентус» встретятся в матче 33-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Парма» и «Ювентус» встретятся в матче 33-го тура итальянской серии А в среду, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» в Парме, начало — в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Парма» — «Ювентус» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
Ювентус

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на платной основе на сайте matchtv.ru.

«Парма» идет 16-й в чемпионате Италии с 28 очками. «Ювентус» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 59 очками. Встреча команд в первом круге серии А завершилась со счетом 2:2.

Футбол
ФК Парма
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
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