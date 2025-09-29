Дубль Пеллегрино принес «Парме» победу над «Торино»

«Парма» дома победила «Торино» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На 36-й минуте отличился форвард хозяев Матео Пеллегрино, который реализовал пенальти. На 50-й минуте Сириль Нгонге сравнял счет, а на 72-й Пеллегрино оформил дубль и снова вывел желто-синих вперед.

«Парма» набрала 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» с 4 баллами располагается на строчку ниже.