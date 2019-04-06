"Парма" - "Торино": видеотрансляция матча - в 16.00

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 6 апреля, "Парма" принимает "Торино".

"Парма" занимает 12-е место в чемпионате Италии, имея в активе 33 очка. У "Торино" 48 очков и восьмое место.

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"Парма" - "Торино": чемпионат Италии по футболу, серия А, 31-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 16.00 (мск)

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