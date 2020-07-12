«Парма» сыграла вничью с «Болоньей», уступая 0:2 к 93-й минуте

«Парма» сыграла вничью с «Болоньей» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Пармезанцы ушли от поражения в добавленное время, забив на 93-й и 95-й минуте. Первый тайм в их составе отыграл 38-летний экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

«Удинезе» — «Сампдория» — 1:3 (1:1)

Голы: Лазанья, 37 (1:0). Квальярелла, 45+1 (1:1). Бонаццоли, 84 (1:2). Габбьядини, 90+3 (1:3).

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (тер Авест, 68), Яяло (Теодорчик, 86), Уоллас (Фофана, 53), Сема, Несторовски (Окака Чука, 53), де Пауль, Лазанья.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Депаоли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Рамирес (Бонаццоли, 45), Линетти, Торсби, Квальярелла (Габбьядини, 78).

Предупреждения: Экдаль, 25. Аудеро, 37. Торсби, 69. тер Авест, 73. Ауджелло, 86.

Судья: Валери.

12 июля. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Кальяри» — «Лечче» — 0:0

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис, Маттьелло (Бирса, 68), Валюкевич, Ионицэ (Фараго, 68), Наингголан (Рагатцу, 30), Жоау Педру (Перейро, 84), Рог, Нандес, Симеоне.

«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони (Рисполи, 40), Лучони, Пас, Манкосу, Сапонара, Петриччоне (Маер, 74), Барак, Бабакар (Дейола, 74), Фалько (Фариас, 32).

Предупреждения: Дейола, 75. Бирса, 90.

Судья: Орсато.

12 июля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Парма» — «Болонья» — 2:2 (0:2)

Голы: Данилу Ларанжейра, 3 (0:1). Сориано, 16 (0:2). Куртич, 90+3 (1:2). Инглезе, 90+5 (2:2).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш (Кулушевски, 46), Якопони, Дармиан, Лаурини (Пеццелла, 83), Гальоло, Куцка (Грасси, 60), Куртич, Скоццарелла (Карамо, 46), Эрнани, Спрокати (Инглезе, 60).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Бани (Мбай, 44), Томиясу, Медель (Руффо Лучи, 90+1), Сориано, Домингес (Сванберг, 77), Сансоне (Паласио, 77), Орсолини (Сков Ольсен, 77), Барроу.

Предупреждения: Бруну Алвеш, 30. Барроу, 75.

Судья: Мариани.

12 июля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«Фиорентина» — «Верона» — 1:1 (0:1)

Голы: Фараони, 18 (0:1). Кутроне, 90+6 (1:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Далберт, Лирола (Влахович, 81), Миленкович, Игор, Рибери (Кьеза, 46), Кастровилли, Пульгар, Куаме, Соттиль (Кутроне, 46).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко (Аджапонг, 69), Ррахмани, Кумбулла (Эмпереур, 79), Мигел Велозу, Лазович (Верре, 58), Пессина (Дзакканьи, 58), Амрабат, Ди Кармине (Стемпиньски, 69).

Предупреждения: Пульгар, 28. Игор, 51. Миленкович, 63. Стемпиньски, 88.

Судья: Киффи.

12 июля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».