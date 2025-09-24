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«Парма» победила «Специю» в Кубке Италии

Руслан Минаев

«Парма» дома обыграла «Специю» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 2:2 (пенальти — 4:3).

Хозяева доигрывали матч вдесятером — на 76-й минуте красную карточку получил Элиа Пликко.

«Парма» вышла в 1/8 финала и встретится с «Болоньей».

Кубок Италии. 1/16 финала.
24 сентября 2025, 18:00. Эннио Тардини (Парма)
Парма
2:2
Специя

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ФК Парма
ФК Специя
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Нкунку доволен началом своей карьеры в «Милане»

«Комо» разгромил «Сассуоло» и вышел в 1/8 финала Кубка Италии
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 1 0 21-9 19
2
 Рома 7 5 2 0 16-3 17
3
 Лацио 6 5 1 0 11-4 16
4
 Фрозиноне 7 4 1 2 13-9 13
5
 Кальяри 6 4 1 1 6-3 13
6
 Милан 6 3 3 0 11-5 12
7
 Ювентус 6 3 2 1 9-5 11
8
 Комо 6 3 2 1 9-6 11
9
 Наполи 7 3 1 3 10-7 10
10
 Аталанта 6 3 0 3 8-8 9
11
 Сассуоло 7 2 2 3 12-14 8
12
 Торино 6 2 1 3 7-9 7
13
 Лечче 6 2 0 4 6-12 6
14
 Болонья 7 1 2 4 6-10 5
15
 Парма 6 1 1 4 4-10 4
16
 Удинезе 6 1 1 4 9-13 4
17
 Дженоа 7 1 1 5 5-13 4
18
 Монца 6 1 1 4 9-15 4
19
 Фиорентина 6 1 1 4 7-14 4
20
 Венеция 7 1 0 6 6-16 3
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38 тур
16.10 21:45 Фрозиноне – Сассуоло 4 : 2
17.10 16:00 Венеция – Наполи 1 : 0
17.10 19:00 Болонья – Интер 1 : 3
17.10 21:45 Рома – Дженоа 2 : 0
18.10 13:30 Удинезе – Лечче - : -
18.10 16:00 Фиорентина – Комо - : -
18.10 19:00 Милан – Аталанта - : -
18.10 21:45 Ювентус – Лацио - : -
19.10 19:30 Монца – Кальяри - : -
19.10 21:45 Парма – Торино - : -
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Г
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 7
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Романо Шмид
Романо Шмид

Фрозиноне

 3
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 5 1 2
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 5 1 0
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