«Парма» сделала предложение «Баварии» по Зиркзе

Нападающий Баварии Джошуа Зиркзе в зимнее трансферное окно может сменить немецкую бундеслигу на итальянскую серию А. «Парма» серьезно заинтересована в услугах 19-летнего голландца и планирует арендовать его с возможностью полноценного трансфера за 15 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Поскольку к Зиркзе также проявляет интерес «Эвертон», руководство «Парма» пытается как можно быстрее завершить процесс подписания игрока.

В текущем сезоне нападающий провел за первую команду «Баварии» пять неполных матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.