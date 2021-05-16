«Сассуоло» одержал победу в матче с «Пармой»
«Сассуоло» обыграл «Парму» (3:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев забил экс-игрок «Зенита» Бруну Алвеш. У гостей отличились Мануэль Локателли (с пенальти), Грегуар Дефрель и Жереми Бога.
«Сассуоло» набрал 59 очков и занимает восьмое место. «Парма» на последнем, 20-м месте с 20-ю очками. Команда уже лишилась шансов остаться в серии А.
Чемпионат Италии. Серия А
37-й тур
«Парма» — «Сассуоло» — 1:3 (1:1)
Голы: Локателли, 25 — с пенальти (0:1). Бруну Алвеш, 32 (1:1). Дефрель, 62 (1:2). Бога, 69 (1:3).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Лаурини (Бани, 78), Валенти, Бузи, Диркс (Загаритис, 71), Куртич, Эрнани, Зом (Бругман, 56), Брунетта (Жервинью, 71), Корнелиус (Пелле, 78).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Рожериу, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 57), Лопес (Х.Траоре, 64), Локателли, Дефрель (Капуто, 64), Берарди, Бога (Обианг, 79), Распадори (Джуричич, 57).
Предупреждение: Куртич, 28.
Судья: Пиччинини (Италия).
16 мая. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
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