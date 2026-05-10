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10 мая, 21:10

«Рома» на 90+11-й минуте вырвала победу в матче с «Пармой»

Алина Савинова

«Рома» на выезде обыграла «Парму» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря голу Дониелла Малена. На 47-й минуте Габриэль Стрефецца сравнял счет, а на 87-й Мандела Кейта забил второй гол в ворота римлян. На 90+4-й минуте Девайн Ренч снова сделал счет равным, а на 90+11-й Мален реализовал пенальти и принес гостям победу.

«Рома» набрала 67 очков и вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (42 балла) находится на 13-й строчке.

В предпоследнем туре сезона «Рома» 17 мая примет «Лацио», а «Парма» в этот же день в гостях встретится с «Комо».

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
10 мая, 19:00. Эннио Тардини (Парма)
Парма
2:3
Рома

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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
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23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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