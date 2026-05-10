«Рома» на 90+11-й минуте вырвала победу в матче с «Пармой»
«Рома» на выезде обыграла «Парму» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 3:2.
Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря голу Дониелла Малена. На 47-й минуте Габриэль Стрефецца сравнял счет, а на 87-й Мандела Кейта забил второй гол в ворота римлян. На 90+4-й минуте Девайн Ренч снова сделал счет равным, а на 90+11-й Мален реализовал пенальти и принес гостям победу.
«Рома» набрала 67 очков и вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (42 балла) находится на 13-й строчке.
В предпоследнем туре сезона «Рома» 17 мая примет «Лацио», а «Парма» в этот же день в гостях встретится с «Комо».
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4
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11
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12
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0
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|0-0
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
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|Рома – Фиорентина
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