17 августа, 21:25

«Парма» выбила «Пескару» из Кубка Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Парма» дома переиграла «Пескару» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Матео Пеллегрино.

Кубок Италии. 1/32 финала.
17 августа, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:0
Пескара

В другом матче «Фрозиноне» в большинстве победил «Монцу» (1:0).

Кубок Италии. 1/32 финала.
17 августа, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Фрозиноне

Футбол
ФК Монца
ФК Парма
ФК Пескара
ФК Фрозиноне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Удинезе» хочет арендовать полузащитника «Ромы» Балданци

«Милан» обыграл «Бари» в матче Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
4
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
5
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
6
 Ювентус 12 5 5 2 15-11 20
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
19
 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
20
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа 3 : 3
22.11 17:00 Удинезе – Болонья 0 : 3
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус 1 : 1
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

