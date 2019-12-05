«Парма» обыграла «Фрозиноне» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии. Эрнани забил победный гол

«Парма» дома одержала победу над «Фрозиноне» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Италии. Победный гол на второй компенсированной минуте встречи в составе хозяев забил полузащитник «Зенита», который выступает за «Парму» на правах аренды, Эрнани.

За «Парму» также отличился форвард Лука Силигарди.

«Парма» вышла в 1/8 финала Кубка, где сыграет с «Ромой».

Кубок Италии

4-й раунд

«Парма» — «Фрозиноне» — 2:1 (1:0)

Голы: Силигарди, 20 (1:0). Тротта, 71 (1:1). Эрнани, 90+2 — с пенальти (2:1).

«Парма»: Коломби, Лаурини, Гальоло, Дермаку, Пеццелла, Барилла (Куцка, 64), Бругман, Эрнани, Силигарди (Дармиан, 90), Адоранте (Кулушевски, 72), Спрокати.

Судья: Дионизи (Италия).

5 декабря. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

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